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Завтра в Україні очікується спека до +33

Новини » Суспільство    20.08.2019 - 19:13
Завтра в Україні очікується спека до +33
Ілюстративне фото (Drew Angerer/Getty Images)

У Києві буде сонячно і без опадів

Погода в Україні завтра, 21 серпня, буде без опадів, лише на заході очікуються короткочасні дощі, температура +33. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гидрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 21 серпня в Україні без опадів, лише на заході вдень місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +13 +18°, на узбережжі морів до +21 градуса. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +28 +33 градусів.

Завтра в Києві буде сонячно і без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +16 +18, вдень +30 +32 градусів.

Завтра в Україні очікується спека до +33Завтра в Україні очікується спека до +33Нагадаємо, синоптики прогнозували, що з середини тижня очікується підвищення температури до +37 градусів в південних, центральних і східних областях. У той же час з четверга, 22 серпня, спека може трохи ослабнути в західних і північних областях. Також на заході протягом тижня можливі періодичні опади.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні до 12 серпня зберігався високий рівень пожежної небезпеки.

Також синоптик Наталка Діденко повідомляла, що завтра в Україні суха сонячна погода буде домінувати, лише на крайньому заході можливі періодичні дощі і гроза. Крім того, у Києві 21 серпня буде жарко і сонячно. Протягом дня близько +30 градусів, найближчої ночі - + 16 + 18 градусів.

Спека в Україні посилиться, стовпчики термометрів сягнуть +35 Сьогодні в Україні сонячно, стовпчики термометрів сягнуть +32
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