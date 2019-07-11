Завтра в Украине ожидается потепление

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра будет тепло в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях

Погода в Украине завтра, 12 июля, улучшится, ожидается +20+26. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Днем будет тепло в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. По данным синоптика, ночью температура воздуха составит +8+13.



"Дожди 12 июля наиболее вероятные на западе, севере, а также в Винницкой, Одесской и Луганской областях. На значительной части территории центра, юга и востока, без существенных осадков. В Киеве на Петра и Павла - локальные дожди, немного потеплеет, днем ожидается около +23 градусов", - сообщила она.

По прогнозу Диденко, в выходные будет теплее, однако все равно остается вероятность местных дождей.

Фото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

"Подготовьтесь хорошо, но и особо пугаться не стоит.

Мы и так уже пуганные, нас зимними водометами в мороз не смыло, то уже с летним дождем как-то справимся", - написала она.

Напомним, сегодня по всей территории страны кратковременные дожди. Температура воздуха днем достигнет +18+21, а ночью ожидается +10+13. В частности, в Карпатах ночью температура воздуха упадет до +2.

Отметим, по прогнозу синоптика Наталки Диденко жара в Украину вернется 20-21 июля. Ожидается повышение температуры воздуха до +26+29.