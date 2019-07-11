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Завтра в Україні очікується потепління

Новини » Суспільство    11.07.2019 - 12:16
Завтра в Україні очікується потепління
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра буде тепло у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях

Погода в Україні завтра, 12 липня, покращиться, очікується +20+26. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Вдень буде тепло у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. За даними синоптика, вночі температура повітря складе +8+13. 

"Дощі 12 липня найбільш ймовірні на заході, півночі, а також у Вінницькій, Одеській та Луганській областях. На значній частині території центру, півдня та сходу - без істотних опадів. У Києві на Петра й Павла - локальні дощі, трохи потепліє, вдень очікується близько +23 градусів", - повідомила вона.

За прогнозом Діденко, вихідними буде тепліше, проте все одно залишається ймовірність місцевих дощів.

Завтра в Україні очікується потеплінняФото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

"Підготуйтеся добре, але й особливо лякатися не варто. 
Ми й так вже лякані, нас зимовими водометами у мороз не змило, то вже з літнім дощем якось впораємося", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні по всій території країни короткочасні дощі. Температура повітря вдень досягне +18+21, а вночі очікується +10+13. Зокрема, у Карпатах вночі температура повітря впаде до +2.

Зазначимо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко спека в Україну повернеться 20-21 липня. Очікується підвищення температури повітря до +26+29.

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