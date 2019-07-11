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Сегодня всю Украину накроют дожди

Новости » Общество    11.07.2019 - 08:00
Сегодня всю Украину накроют дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха днем достигнет +18+21

Погода в Украине сегодня, 11 июля, ухудшится, по всей территории страны ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, дожди накроют запад, восток, север, юг и центр страны. Температура воздуха днем достигнет +18+21, а ночью ожидается +10+13. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях температура воздуха днем поднимется +22+25. В Крыму и Крымской области также дожди, температура днем +23+25, а ночью +15+17.

Сегодня всю Украину накроют дожди

Погода в Киеве на сегодня

Синоптики сообщают, что в столице сегодня также меняющиеся дожди. Температура воздуха днем составит +18+20, а ночью +9+11.

Сегодня всю Украину накроют дожди

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