Завтра в Украине ожидается дождь

Ночью и утром в Украине местами ожидается туман
Завтра, 7 ноября, погода в Украине будет должливой, местами ожидается туман, температура +20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра в Facebook.
Как сообщают синоптики, 7 ноября ночью в Карпатском регионе и в Винницкой области, днем в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях ожидается небольшой дождь, а на остальной территории без осадков.
Ночью и утром в Украине местами ожидается туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с.
Температура воздуха ночью составит +4 +9, а днем прогреется до +9 +14 градусов. В южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью ожидается +8 +13, а днем +15 +20 градусов.
Кроме того, синоптики предупредили об осложнении погодных условий в среду, 6 ноября. Из-за ухудшения погоды в Украине было объявлено штормовое предупреждение.