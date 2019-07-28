Завтра в Украине ожидается до +33

Погода в Украине завтра 29 июля будет теплой, температура местами достигнет +33 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сообщается, что почти во всех областях Украины завтра без осадков, лишь в Карпатском регионе, днем и на севере Левобережья местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью от +14 до +19 градусов тепла, на побережье морей до +22; днем до +33.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни будет сухой и солнечной почти во всех областях, температура ожидается до +30. 29 июля будет жарко, температура воздуха будет превышать +30 градусов.

Дожди вытянутся фронтальной нитью по крайнему северу, от Волынской и Ровенской областей до Сумской и Харьковской, сообщила синоптик. Также вероятны дожди с грозами в Винницкой и Одесской областях. При этом в большей части Украины будет сухо и солнечно. В Киеве понедельник будет жарким, около +30 градусов. Существенные осадки не ожидаются.

Отметим, погода в Украине в течение воскресенья, 28 июля, ухудшится в западных областях. По прогнозу синоптиков, в западных областях сегодня ожидаются сильные грозы. В Закарпатской области прогнозируется значительный дождь, который местами будет с градом и шквалами ветра до 20 м/сек.