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Синоптик рассказала, когда ждать похолодания в Украине

Новости » Общество    28.07.2019 - 16:05
Синоптик рассказала, когда ждать похолодания в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На следующих выходных ожидается существенное похолодание

Погода в Украине в ближайшие дни будет сухой и солнечной почти во всех областях, температура ожидается до +30. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, 29 июля будет жарко, температура воздуха будет превышать +30 градусов.

Дожди вытянутся фронтальной нитью по крайнему северу, от Волынской и Ровенской областей до Сумской и Харьковской, сообщила синоптик. Также вероятны дожди с грозами в Винницкой и Одесской областях. При этом в большей части Украины будет сухо и солнечно.

В Киеве понедельник будет жарким, около +30 градусов. Существенные осадки не ожидаются.

Однако, по данным Диденко, в дальнейшем постепенно начнет заходить в Украину холодный воздух и уже в следующие выходные ожидается существенное похолодание.

Напомним, погода в Украине сегодня будет преимущественно сухой и жаркой, температура воздуха местами поднимется до +34.

РБК-Украина сообщало, что погода в Украине в течение воскресенья, 28 июля, ухудшится в западных областях. По прогнозу синоптиков, в западных областях сегодня ожидаются сильные грозы. В Закарпатской области прогнозируется значительный дождь, который местами будет с градом и шквалами ветра до 20 м/сек.

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