Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в Киеве

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В Киеве 28-31 июля ожидается высокая пожарная опасность

В Киеве в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу Укргидрометцетра, 28-31 июля в столице ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни будет сухой и солнечной почти во всех областях, температура ожидается до +30. 29 июля будет жарко, температура воздуха будет превышать +30 градусов.

Дожди вытянутся фронтальной нитью по крайнему северу, от Волынской и Ровенской областей до Сумской и Харьковской, сообщила синоптик. Также вероятны дожди с грозами в Винницкой и Одесской областях. При этом в большей части Украины будет сухо и солнечно. В Киеве понедельник будет жарким, около +30 градусов. Существенные осадки не ожидаются.

Отметим, погода в Украине в течение воскресенья, 28 июля, ухудшится в западных областях. По прогнозу синоптиков, в западных областях сегодня ожидаются сильные грозы. В Закарпатской области прогнозируется значительный дождь, который местами будет с градом и шквалами ветра до 20 м/сек.