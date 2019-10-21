Завтра в Украине без осадков, ожидаются туманы

Погода в Украине во вторник, 22 октября, будет без осадков, ожидаются туманы и слабый ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Сообщается, что температура ночью составит +4 +9 тепла, на западе страны и побережье морей до +12. В дневное время ожидается от +15 до +20 тепла, в западных областях до +23 градусов. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что температура воздуха на этой неделе, по прогнозам, не должна существенно меняться по сравнению с прошлой неделей. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +17+24 градусов тепла. Кроме этого, Диденко прогнозирует грязный воздух из-за туманов.

Также РБК-Украина сообщало, что в конце октября-начале ноября в Украине ожидается значительное похолодание. Температура опустится до -5 градусов.

Отметим, 21 октября в Украине будет теплая и солнечная погода. Температура днем будет колебаться от +19 до +22 градусов. В западных областях будет теплее, днем от +20 до +24, а в Одесской области температура опустится до +17 +19 градусов.