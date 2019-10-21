Погода в Украине на этой неделе будет без осадков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также ожидается слабый ветер и туманы

На этой неделе погода в Украине в большинстве областей ожидается без осадков и со слабым ветром и туманами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик отметила, что температура воздуха, по прогнозам, также не должна существенно меняться. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +17+24 градусов тепла. Кроме этого, Диденко прогнозирет грязный воздух из-за туманов.

"Туманы и слабый ветер будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, которых и так хватает, особенно в крупных городах. И такая ситуация продлится еще до конца недели", - подчеркивает синоптик.

В Киеве, во вторник, погода без осадков, ожидается туман. Дневная температура составит около +20 градусов, но из-за тумана столбики термометров могут пойти вниз.

Напомним, 21 октября в Украине сохранится тепло и солнце. Средняя температура днем будет колебаться от +19 до +22 градусов. В западных областях будет теплее, днем от +20 до +24, а в Одесской области температура опустится до +17 +19 градусов.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве на выходных установлен еще один температурный рекорд. Так тепло в середине октября в столице еще не было за всю историю наблюдений.