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В Украине сегодня сохранится тепло и солнце

Новости » Общество    21.10.2019 - 08:00
В Украине сегодня сохранится тепло и солнце
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня малооблачно, днем до +22

Погода в Украине в понедельник, 21 октября, будет такой же теплой и солнечной как вчера, днем ожидается до +24 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине

По данным украинских синоптиков, неделя начнется с малооблачной и теплой погоды во всех областях. Средняя температура днем будет колебаться от +19 до +22 градусов. В западных областях будет теплее, днем от +20 до +24, а в Одесской области температура опустится до +17...+19 градусов. Ночью термометры будут колебаться от +5 до +9 градусов, местами +10...+12.

В Украине сегодня сохранится тепло и солнце

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня прогнозируется также теплая и малооблачная погода. Столбики термометров в Киеве в понедельник покажут от +20 до +22 градусов днем и от +7 до +9 градусов ночью. Ветер южный, 3-8 м/сек. Осадков в столице сегодня не ожидается.

В Украине сегодня сохранится тепло и солнце

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на сегодня и следующую неделю. По прогнозу синоптика, завтра в Украине погодная ситуация останется неизменной, днем +17...+24 градусов. Однако, синоптик предупредила, что во второй половине недели возможно похолодание, а в некоторых областях вероятны осадки.

На следующей неделе в Украине возможны дожди Синоптики предупредили о похолодании на следующей неделе
Новости Украины Гидрометцентр
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