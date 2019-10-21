Завтра в Україні без опадів, очікуються тумани

Погода в Україні у вівторок, 22 жовтня, буде без опадів, очікуються тумани та слабкий вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Повідомляється, що температура вночі становитиме +4 +9 тепла, на заході країни і узбережжі морів до +12. Вдень очікується від +15 до +20 тепла, в західних областях до +23 градусів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/сек.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що температура повітря на цьому тижні, за прогнозами, не повинна суттєво змінюватися в порівнянні з минулим тижнем. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17+24 градусів тепла. Крім цього, Діденко прогнозує брудне повітря через тумани.

Також РБК-Україна повідомляло, що наприкінці жовтня-початку листопада в Україні очікується значне похолодання. Температура опуститься до -5 градусів.

Зазначимо, 21 жовтня в Україні буде тепла і сонячна погода. Температура вдень буде коливатися від +19 до +22 градусів. У західних областях буде тепліше, вдень від +20 до +24, а в Одеській області температура опуститься до +17 +19 градусів.