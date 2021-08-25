ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На завтра в Украине объявили штормовое предупреждение в семи областях

Новина українською →
Среда 25 августа 2021 13:59
На завтра в Украине объявили штормовое предупреждение в семи областях Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине на 26 августа объявили штормовое предупреждение. Непогода затронет семь областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Непогода будет бушевать в центральных и некоторых южных областях:

  • Черкасской,
  • Полтавской,
  • Винницкой,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Винницкой,
  • Одесской,
  • Николаевской.

В этих регионах прогнозируют грозы, град и шквалы.

На завтра в Украине объявили штормовое предупреждение в семи областях

Ранее сообщалось, что дожди в Киеве будут идти до конца этой недели. Солнечная погода может появиться в воскресенье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Украина завоевала первое "золото" на Паралимпиаде в Токио
Украина завоевала первое "золото" на Паралимпиаде в Токио
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий