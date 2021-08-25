На завтра в Украине объявили штормовое предупреждение в семи областях
Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине на 26 августа объявили штормовое предупреждение. Непогода затронет семь областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Непогода будет бушевать в центральных и некоторых южных областях:
- Черкасской,
- Полтавской,
- Винницкой,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Винницкой,
- Одесской,
- Николаевской.
В этих регионах прогнозируют грозы, град и шквалы.
Ранее сообщалось, что дожди в Киеве будут идти до конца этой недели. Солнечная погода может появиться в воскресенье.