Дожди накроют Киев до конца недели

Дожди в Киеве будут идти до конца этой недели. Солнечная погода может появиться в воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

До конца недели температура воздуха продержится ночью около +14 градусов, днем будет +22-24 градусов.

Городские власти рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

КГГА опубликовала основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.