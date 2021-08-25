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Дожди накроют Киев до конца недели

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Среда 25 августа 2021 12:08
Дожди накроют Киев до конца недели Фото: дожди накроют Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Дожди в Киеве будут идти до конца этой недели. Солнечная погода может появиться в воскресенье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

До конца недели температура воздуха продержится ночью около +14 градусов, днем будет +22-24 градусов.

Городские власти рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

КГГА опубликовала основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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