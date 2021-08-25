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На завтра в Україні оголосили штормове попередження в семи областях

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Середа 25 серпня 2021 13:59
На завтра в Україні оголосили штормове попередження в семи областях Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні на 26 серпня оголосили штормове попередження. Негода зачепить сім областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Негода вируватиме у центральних та деяких південних областях:

  • Черкаській,
  • Полтавській,
  • Вінницькій,
  • Кіровоградській,
  • Дніпропетровській,
  • Вінницькій,
  • Одеській,
  • Миколаївській.

В цих регіонах прогнозують грози, град та шквали.

На завтра в Україні оголосили штормове попередження в семи областях

Раніше повідомлялося, що дощі в Києві йтимуть до кінця цього тижня. Сонячна погода може з'явитися в неділю.

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