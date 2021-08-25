На завтра в Україні оголосили штормове попередження в семи областях
Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні на 26 серпня оголосили штормове попередження. Негода зачепить сім областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Негода вируватиме у центральних та деяких південних областях:
- Черкаській,
- Полтавській,
- Вінницькій,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Вінницькій,
- Одеській,
- Миколаївській.
В цих регіонах прогнозують грози, град та шквали.
Раніше повідомлялося, що дощі в Києві йтимуть до кінця цього тижня. Сонячна погода може з'явитися в неділю.