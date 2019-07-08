Завтра в Украине ночью температура опустится до +9

Погода в Украине, завтра, 9 июля, будет дождливой, однако в некоторых областях будет без осадков, температура +27. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 9 июля ночью в восточных областях и Приазовье, днем ​​в западных и местами северных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы, а на остальной территории без осадков.

Ветер западный, 7-12 м / с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14, на крайнем юге страны +15 +19 градусов. Днем температура составит +18 +23, а в южных и восточных областях столбики термометра до +22 +27 градусов.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, погода в Украине ухудшиться - ожидаются дожди с грозами по всей территории страны.

Также синоптик Наталья Диденко сообщала, что завтра в Украине ожидается похолодание. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +19 +24 градусов, на западе - от +18 до +20 градусов, в южной части и на юго-востоке будет теплее, 25+28 градусов.

В Киеве в отдельных районах возможен дождь, температура воздуха ночью +10 +13, днем около +20 градусов.

РБК-Украина сообщало, что сегодня, 8 июля, в восточных, южных, большинстве западных, центральных и северных областях ожидаются дожди с грозами. Осадки обойдут только Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области. Днем температура воздуха будет колебаться от +20 на западе до +29, на востоке, ночью столбики термометров покажут от +9 на западе до +22 на юге.