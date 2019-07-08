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Завтра Украину местами накроют дожди с грозами

Новости » Общество    08.07.2019 - 14:52
Завтра Украину местами накроют дожди с грозами
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Завтра ночью в восточных областях и Приазовье будут дожди с грозами

Погода в Украине 9 июля ухудшится, ожидаются дожди с грозами по всей территории страны. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по данным синоптиков, сегодня будут дожди и шквалы 15-20 м/с в центральных, южных и большинстве восточных областей. Также отмечается, что завтра, 9 июля, ночью в восточных областях и Приазовье, днем в западных и местами в северных областях грозы.

Напомним, по данным ГСЧС погода 8 июля будет способствовать повышению уровня пожарной опасности до чрезвычайного. Кроме Закарпатья, в большинстве районов Черниговской, Житомирской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

РБК-Украина писало, что по прогнозу синоптиков, сегодня в восточных, южных, большинстве западных, центральных и северных областях ожидаются дожди с грозами. Осадки обойдут только Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области. Днем температура воздуха будет колебаться от +20 на западе до +29, на востоке, ночью столбики термометров покажут от +9 на западе до +22 на юге.

 

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