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Синоптик предупредила о похолодании в Украине

Новости » Общество    08.07.2019 - 13:44
Синоптик предупредила о похолодании в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночная температура воздуха может опуститься до +8

Погода в Украине 9 июля ожидается прохладной, местами с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

Диденко сообщила, что температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +19+24 градусов, на западе - от +18 до +20 градусов, в южной части и на юго-востоке будет теплее, 25+28 градусов.

"Дожди наиболее вероятны на севере, западе и местами в Одесской области. На остальной территории сухая солнечная погода все же продержится, это - восток, значительная часть юга и центра", - написала она.

Она также отметила, что в середине недели ночью ожидается от +8 до +13 градусов.

"В Киеве во вторник будут пролетать облачка, в отдельных районах возможен дождь, температура воздуха ночью +10+13 градусов, днем около +20 градусов", - сообщила она.

Синоптик предупредила о похолодании в Украине

Фото: погода в Украине 9 июля (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильного веттра и дождя произошло обесточивание 132 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Киевская - 64, Закарпатская - 26, Сумская - 16, Тернопольская - 12, Житомирская - 8, Кировоградская - 5, Днепропетровская - 1.

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