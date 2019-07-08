Завтра в Україні вночі температура опуститься до +9

Погода в Україні, завтра, 9 липня, буде дощовою, проте в деяких областях буде без опадів, температура +27. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 9 липня вночі у східних областях та Приазов'ї, вдень у західних та місцями у північних областях очікуються короткочасні дощі та грози, а на решті території без опадів.

Вітер західний, 7-12 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +9 +14, на крайньому півдні країни +15 +19 градусів. Вдень температура становитиме +18 +23, а в південних і східних областях стовпчики термометра до +22 +27 градусів.

По даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, погода в Україні погіршиться - очікуються дощі з грозами по всій території країни.

Також синоптик Наталка Діденко повідомляла, що завтра в Україні очікується похолодання. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +19 +24 градусів, на заході - від +18 до +20 градусів, у південній частині та на південно-сході буде тепліше, 25+28 градусів.

У Києві в окремих районах можливий дощ, температура повітря вночі +10 +13, вдень близько +20 градусів.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 8 липня, у східних, південних, більшості західних, центральних і північних областях очікуються дощі з грозами. Опади оминуть тільки Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську та Чернігівську області. Денна температура повітря коливатиметься від +20 на заході до +29, на сході, вночі стовпчики термометрів покажуть від +9 на заході до +22 на півдні.