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Завтра в Украине местами небольшой дождь с мокрым снегом

Новости » Общество    29.03.2019 - 18:58
Завтра в Украине местами небольшой дождь с мокрым снегом
Иллюстративное фото (УНИАН)

Завтра ожидается потепление до +15 градусов

Погода в Украине 30 марта ухудшится, завтра ожидается местами небольшой дождь с мокрым снегом, температура воздуха до +15. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, в Украине без осадков, лишь ночью на востоке местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью до +3 градусов. В западных, северных и Винницкой областях до +7, днем до +15. В Карпатах ночью до -5, днем до +9.

Завтра в Украине местами небольшой дождь с мокрым снегом

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине 30-31 марта будет сухой, солнечной и теплой. Как отмечается, температура воздуха в дневные часы 30 марта составит +9+14 градусов, 31 марта +12+18 градусов. В ночные часы будет прохладно, 0+4 градуса, на Востоке местами 0-2 градуса мороза.

Ранее сообщалось, что погода в Киеве сегодня, 29 марта, значительно улучшится, днем ожидается потепление, будет солнечно. В течение дня в столице осадков не ожидается, температура составит +9-11 градусов.

РБК-Украина писало, что погода в Украине отныне улучшится, днем 29 марта в Украине начнется потепление. Антициклон Irmelin вытолкает все дожди и снега на окраине континента.

 

 

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