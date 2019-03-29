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Завтра в Україні місцями невеликий дощ з мокрим снігом

Новини » Суспільство    29.03.2019 - 18:58
Завтра в Україні місцями невеликий дощ з мокрим снігом
Ілюстративне фото (УНІАН)

Завтра очікується потепління до +15 градусів

Погода в Україні 30 березня погіршиться, завтра очікується місцями невеликий дощ з мокрим снігом, температура повітря до +15. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, в Україні без опадів, лише вночі на сході місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі до +3 градусів. У західних, північних та Вінницькій областях до +7, вдень до +15. У Карпатах вночі до -5, вдень до +9.

Завтра в Україні місцями невеликий дощ з мокрим снігом

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода в Україні 30-31 березня буде сухою, сонячною й теплою. Як зазначається, температура повітря в денні години 30 березня складе +9+14 градусів, 31 березня +12+18 градусів. У нічні години буде прохолодно, 0+4 градуси, на Сході місцями 0-2 градуса морозу.

Раніше повідомлялося, що погода в Києві сьогодні, 29 березня, значно покращиться, вдень очікується потепління, буде сонячно. Протягом дня в столиці опадів не очікується, температура складе +9-11 градусів.

РБК-Україна писало, що погода в Україні відтепер покращиться, вдень 29 березня в Україні почнеться потепління. Антициклон Irmelin виштовхне всі дощі й сніги на околиці континенту.

 

 

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