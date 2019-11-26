Завтра в Украине местами мокрый снег и дождь

Погода в Украине завтра, 27 ноября, ожидается теплой, однако местами возможен дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что в большинстве южных, центральных и восточных областей ожидается дождь, местами с мокрым снегом, в западной части ночью морось, местами туман, гололед. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, ночью в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -1-6 градусов мороза, днем до +5 градусов тепла; в западных и южных областях ночью около 0 градусов, днем +3-8 градусов тепла, на Закарпатье и в Крыму ожидается до +10-12 градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине 27 ноября улучшится, идет потепление. В восточных областях, в Днепропетровской области, местами в Полтавской области, Кропивницькой области и районах дожди и порывистый ветер.

РБК-Украина писало, что погода в Украине с воскресенья ухудшится, снова похолодает и будут морозы. Существенное похолодание ожидается 1-2 декабря.