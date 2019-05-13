Завтра в Украине местами дожди и грозы

Погода в Украине завтра, 14 мая, в некоторых регионах будет дождливой, температура до +25. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, 14 мая днем в Украине, кроме юга, местами кратковременные дожди, грозы. В южной части ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью до 13 градусов тепла, днем до +25, в западных областях до +20.

Напомним, как сообщила синоптик Наталья Диденко, в ближайшую неделю остается вероятность дождей в западных областях страны, а также в Одесской и Винницкой областях.

По прогнозу "Укргидрометцентра", сегодня всю территорию Украины накроют дожди с грозами. Днем столбики термометров местами поднимутся до +23. В столице сегодня также ожидается гроза.

А по прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня погода в Киеве будет дождливой, местами ожидается гроза.Температура воздуха прогреется до +20 градусов. Отмечается, что во второй половине недели в Киеве ожидается потепление. Диденко добавила, что следующие выходные в столице также будут сухими и теплыми.