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В Украине завтра потеплеет до +24

Новости » Общество    13.05.2019 - 11:39
В Украине завтра потеплеет до +24
Иллюстрационное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ближайшую неделю остается вероятность дождей в западных областях страны, а также в Одесской и Винницкой областях

Погода в Украине 14 мая будет дождливая с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Как сообщает синоптик, в ближайшую неделю остается вероятность дождей в западных областях страны, а также в Одесской и Винницкой областях.

Температура воздуха 14 мая в течение дня составит +20...+25 градусов, только  на западе страны похолодает до +13...+19 градусов, а местами и до +10...+14 градусов. 

Завтра в Киеве ожидается дождь, а также гроза. Температура воздуха прогреется до +22...+23 градусов. В дальнейшем в столице ожидается потепление, а дожди постепенно пройдут. 

"Однако контроль не ослабляем, будем вместе следить за изменениями и уточнениями синоптической ситуации. Напоминаю на всякий случай: циклон - это когда дожди, антициклон - когда солнечно", - отметила синоптик. 

В Украине завтра потеплеет до +24

Напомним,  по прогнозу Укргидрометцентра, сегодня всю территорию Украины накроют дожди с грозами. Днем столбики термометров местами поднимутся до +23. В столице сегодня также ожидается гроза.

А по прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня погода в Киеве будет дождливой, местами ожидается гроза.Температура воздуха прогреется до +20 градусов.

Отмечается, что во второй половине недели в Киеве ожидается потепление. Диденко добавила, что следующие выходные в столице также будут сухими и теплыми.

В Киев на следующей неделе придет потепление В Украине завтра потеплеет до +20
Новости Украины Погодадиденко
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