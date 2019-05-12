ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине ожидаются дожди и грозы

Новости » Общество    12.05.2019 - 10:00
В Украине ожидаются дожди и грозы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве дождь, днем от +19 до +21

Погода в Украине 12 мая 2019 будет дождливой практически по всей стране, местами ожидаются грозы, температура воздуха днем будет достигать +23. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдут дожди с грозами, днем от +20 до +23, ночью от +8 до +10. В центральных регионах также ожидаются дожди с грозами, днем от +18 до +20, ночью от +8 до +11. На юге днем от +17 до +22, ночью от +8 до +10. В Крыму днем от +19 до +21, ночью от +9 до +11.

На западе Украины облачно с проясненям, днем от +19 до +22, ночью от +6 до +9. В северных районах дожди и грозы, днем от +20 до +22, ночью от +8 до +10.

В Украине ожидаются дожди и грозы

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 12 мая ожидается дожди, днем от +19 до +21, ночью от +8 до +10, ветер юго-западный, 3-8 м/сек.

В Украине ожидаются дожди и грозы

На выходных в Украине ожидаются дожди с грозами В Украине из-за подъема уровня воды ожидаются подтопления
Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь