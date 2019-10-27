Завтра в Украине высокая вероятность туманов, температура местами поднимется до +20

На западе Украины ожидается похолодание
В понедельник, 28 октября, в Украине ожидается погода без туманов, температура местами прогреется до +20 тепла. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По данным синоптика, завтра в Украину начнет заходить похолодание с северо-запада.
"В Ровенской, Волынской, Львовской области температура воздуха снизится до +10 +12 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается +13 +18 градусов, на юге и в центре местами до 20 градусов. Туманы, кстати, также весьма вероятны, особенно ночные и утренние", - сообщила Диденко.
Также, по ее словам, завтра преимущественно на западе ожидаются дожди, возможны они также на севере Украины. В остальной Украине - без осадков.
Напомним, ранее синоптики предупредили о сильном тумане в Украине в воскресенье, из-за чего видимость ухудшится до 200-500 метров. Автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения на дорогах и избегать опасных маневров.
Также РБК-Украина сообщало, что на следующей неделе в Украине похолодает до -4 ночью в центральных, некоторых восточных и западных областях.