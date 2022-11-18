UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Завтра та післязавтра Київ засипатиме снігом: що радять містянам

Фото: Завтра та післязавтра Київ засипатиме снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Києві очікують на снігопад, який триватиме 19 та 20 листопада. Приріст снігового покриву може сягнути 10-15 сантиметрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Патрульної поліції Києва.

"У Києві вночі прогнозують значний сніг, а вдень - помірний мокрий сніг. Очікується приріст снігового покриву 10-15 см", - йдеться у повідомленні.

Поліція радить водіям під час погіршення погодних умов бути максимально обережними, пильними й не відволікатися від кермування. Пішоходів закликають використовувати світловідбивні елементи та переходити дорогу лише у встановлених місцях.

За попередньою інформацією, 19-20 листопада у столиці очікується сніг.

Нагадаємо, що 16 листопада у Києві випав перший сніг.

Також у Київській області та в столиці завтра, 18 листопада, очікується подальше погіршення погодних умов. У регіоні пройде снігопад, на дорогах ожеледиця. Оголошено рівень небезпеки - I, жовтий.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСнігопад