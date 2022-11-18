RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Завтра и послезавтра Киев будет засыпать снегом: что советуют горожанам

Фото: Завтра и послезавтра Киев будет засыпать снегом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Киеве ожидают снегопад, который продлится 19 и 20 ноября. Прирост снежного покрова может достичь 10-15 сантиметров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Патрульной полиции Киева.

"В Киеве ночью прогнозируют сильный снег, а днем - умеренный мокрый снег. Ожидается прирост снежного покрова 10-15 см", - говорится в сообщении.

Полиция советует водителям при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, бдительными и не отвлекаться от вождения. Пешеходов призывают использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.

По предварительным данным, 19-20 ноября в столице ожидается снег.

Напомним, 16 ноября в Киеве выпал первый снег.

Также в Киевской области и столице завтра, 18 ноября, ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий. В регионе пройдет снегопад, на дорогах гололедица. Объявлен уровень опасности – I, желтый.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСнегопад