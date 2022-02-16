Завтра может состояться встреча лидеров ЕС по ситуации вокруг Украины, - журналист

Лидеры ЕС завтра, 17 февраля, могут собраться на неформальную встречу. Она будет посвящена ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, на встрече планируется обсудить ситуацию вокруг Украины и России. Йозвяк добавил, что официального подтверждения о ее проведении нет.

"Завтра около полудня в Брюсселе, вероятно, состоится неформальная встреча лидеров ЕС", - написал журналист.

Напомним, на этой неделе министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Германии проведут экстренное совещание по ситуации вокруг Украины.

Отметим, сегодня Министерство обороны России об отводе части войск из оккупированного Крыма.