Завтра може відбутися зустріч лідерів ЄС щодо ситуації навколо України, - журналіст

Лідери ЄС завтра, 17 лютого, можуть зібратися на неформальну зустріч. Вона буде присвячена ситуації навколо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Завтра близько полудня в Брюсселі, ймовірно, відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС", - написав журналіст.
За його словами, на зустрічі планується обговорити ситуацію навколо України та Росії. Йозвяк додав, що офіційного підтвердження про її проведення немає.
Нагадаємо, цього тижня міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) у Німеччині проведуть екстрена нарада щодо ситуації навколо України.
Зазначимо, сьогодні Міністерство оборони Росії про відведення частини військ з окупованого Криму.