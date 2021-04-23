Завтра состоится пробное ВНО в Черниговской области

"В пункты тестирования необходимо явиться в 10:50. Тестирование начнется около 11:00", - говорится в сообщении.

Вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии:

паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность);

приглашения-пропуска.

В МОН советуют брать с собой на тестирование 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, бутылку с питьевой водой без этикетки; средства индивидуальной защиты, которые можно положить на рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

"Все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия как до входа в пункты тестирования, так и на протяжении всего периода оценки - участники должны находиться в масках, иметь дезинфекторы и пользоваться ими, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования", - говорится в сообщении.

Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

"МОН, Украинский и региональные центры оценивания просят участников пробного ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правила социального дистанцирования, не подвергать себя и других опасности, следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома", - информируют в министерстве.

Если участник решит остаться дома, он сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты.