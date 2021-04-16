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Пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесли на 15 мая

Новина українською → Пятница 16 апреля 2021 21:05
Пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесли на 15 мая Фото: пробное ВНО перенесли на 15 мая (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Из-за продления карантинных ограничений пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Николаевской области переносится. Оно состоится 15 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Вместе с тем, в Черниговской области пробное тестирование пройдет 24 апреля.

Независимо от даты пробного ВНО для участников доступна возможность скачать тестовые тетради по любому учебному предмету из перечня и пройти тестирование дома.

Результаты пробного ВНО (по шкале 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах участников оценивания, которые внесли свои ответы специального сервиса определения результатов.

Участники пробного ВНО по Черниговской области

  • 24 апреля примут участие в пробном ВНО и пройдут тестирование по тому учебному предмету, для прохождения которого зарегистрировались;
  • смогут 28 апреля внести свои ответы на задания всех тестов в специальный сервис по определению результатов;
  • 30 апреля получат результат выполнение тестов

Участники пробного ВНО из Киева или Николаевской области

  • 15 мая примут участие в пробном ВНО и пройдут тестирование по тому учебному предмету, на который зарегистрировались;
  • смогут с 15 по 18 мая внести свои ответы на задания теста, для прохождения которого зарегистрировались, в специальный сервис по определению результатов;
  • 19 мая получат результат исполнения теста, для прохождения которого зарегистрировались

Напомним, во всех других областях пробное внешнее независимое оценивание состоялось 10 апреля. В нем приняли участие 93-95% от зарегистрированных.

РБК-Украина писало, что Верховная рада предоставила право выбора выпускникам по виду оценки их знаний. Документ предоставляет ученикам (студентам) право выбора вида оценки результатов обучения путем или годового оценивания или государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

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