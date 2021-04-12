ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минобразования рассказали о явке на пробное ВНО-2021

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 10:02
В Минобразования рассказали о явке на пробное ВНО-2021 Фото: явка на пробное ВНО-2021 составила до 95% (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Министерство образования и науки назвало явку на пробное внешнее независимое оценивание. В нем приняли участие 93-95% от зарегистрировавшихся.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"10 апреля состоялось пробное внешнее независимое оценивание. На тестирование было зарегистрировано более 120 тыс. человек. По оперативным данным, явка по Украине составила 93-95%. Окончательная информация будет обнародована Украинским центром оценивания качества образования", - гласит сообщение.

В министерстве отметили, что пробное оценивание проходило организованно, с соблюдением всех правил, процедур и требований противоэпидемической безопасности: использование масок, дезинфекторов, сохранение социальной дистанции.

Так, пробное ВНО прошло в большинстве регионов Украины, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей, где из-за прекращения движения общественного транспорта его перенесли на 24 апреля.

Как писало РБК-Украина, ранее стало известно, что из-за локдауна и ограничений на общественном транспорте Николаевская область переносит пробное ВНО.

Отметим, школы в Киеве могут завершить этот учебный год для выпускников в апреле из-за подготовки к ВНО.

Также в Минобразования допускают, что ВНО-2021 может пройти в измененном формате из-за COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Минобразования ВНО явка
NEWS
Резкий спад случаев: в Украине 7856 новых COVID-заражений
Резкий спад случаев: в Украине 7856 новых COVID-заражений
DAILY
Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине