Завтра відбудеться пробне ЗНО у Чернігівській області

"До пунктів тестування необхідно з'явитися до 10:50. Тестування розпочнеться близько 11:00", - сказано у повідомленні.

Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності:

паспорту (або іншого документу, що посвідчує особу);

запрошення-перепустки.

У МОН радять брати із собою на тестування 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору; пляшку з питною водою без етикетки; засоби індивідуального захисту, які можна покласти на робочий стіл і за потреби скористатися.

"Усі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу в пункти тестування, так і впродовж усього періоду оцінювання - учасники мають перебувати в масках, мати дезінфектори й користуватися ними, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування", - сказано у повідомленні.

Результати пробного ЗНО (за шкалами 1-12 балів, 100-200 балів) будуть розміщені в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.

"МОН, Український і регіональні центри оцінювання просять учасників пробного ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не наражати себе та інших на небезпеку, стежити за самопочуттям перед тестуванням та за наявності симптомів ГРВІ залишатися вдома", - інформують у міністерстві.

Якщо учасник вирішить залишитися вдома, він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати.