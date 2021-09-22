UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Завтра Рада соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

Автор: Инна Собора

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания. Его проведут завтра, 23 сентября, по требованию 165 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст распоряжения, который размещен в Telegram-канале нардепа Алексея Гончаренко.

Согласно документу, заседание начнется в 16:00. На нем рассмотрят четыре вопроса:

  • внесение изменений в законодательные акты относительно отмены норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширение сферы применения регистраторов расчетных операций;
  • внесение изменений в Налоговый кодекс относительно отмены норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширение сферы применения регистраторов расчетных операций;
  • внесение изменений в Налоговый кодекс по изменению подходов в определении объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения;
  • внесение изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей.

Ранее сообщалось, что заседание проведут по инициативе внефракционного народного депутата Александра Дубинского.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в СН инициативы депутата не будут поддерживать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаВнеочередное заседание Рады