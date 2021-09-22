Завтра Рада збереться на позачергове засідання: що розглянуть

Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання. Його проведуть завтра, 23 вересня, на вимогу 165 депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст розпорядження, розміщений в Telegram-каналі нардепа Олексія Гончаренка.
Згідно з документа, засідання почнеться о 16:00. На ньому розглянуть чотири питання:
Раніше повідомлялося, що це засідання проведуть за ініціативи позафракційного народного депутата Олександра Дубінського.
Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в СН ініціативи депутата не підтримуватимуть.