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Завтра последний день подачи документов для сдачи тестов на бакалавриат

Фото: в Украине завтра последний день подачи документов для желающих поступить на бакалавриат (nmu.org.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине завтра, 19 апреля, последний день регистрации на мультипредметное тестирование для желающих поступить на бакалавриат. Участники внешнего независимого оценивания (ВНО) являются потенциальными участниками вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

"19 апреля - последний день формирования регистрационных карт для желающих поступать в бакалавриат", - напомнили в УЦОКО.

В Центре призвали внимательнее отнестись к заполнению регистрационной карты, особенно таких полей, как:

  • фамилия, имя, отчество;
  • дата рождения;
  • серия и номер паспорта;
  • номер мобильного телефона.

"Эти данные важны не только для участия в тестировании, но и для представления документов для поступления", - уточнили в пресс-службе УЦОКО.

В Центре также добавили, что одной регистрационной карты достаточно для попадания в базу участников тестирования. Абитуриентов призвали не создать дубли карточек и повторно не отправлять документы в региональные центры оценки качества образования.

Отмечается, что если абитуриенты регистрировались раньше для участия в ВНО, то они являются потенциальными участниками вступительных экзаменов в высшие образования.

В УЦОКО сообщают, что в ближайшее время проинформируют абитуриентов, как узнать номер и PIN-код для входа на Информационную страницу с актуальной информацией.

Напомним, ранее Министерство образования и науки сообщило, что в Украине более 320 тысяч абитуриентов зарегистрировались для сдачи вступительного тестирования - Национального мультипредметного теста (НМТ).

РБК-Украина сообщало, как в этом году будет проходить вступительная кампания в условиях войны.

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