Завтра останній день подачі документів для складання тестів на бакалаврат

"19 квітня - останній день формування реєстраційних карток для охочих вступати до бакалаврату", - нагадали в УЦОЯО.

У центрі закликали уважніше поставитися до заповнення реєстраційної картки, особливо таких полів, як:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

серія та номер паспорта;

номер мобільного телефону.

"Ці дані важливі не тільки для участі в тестуванні, а й для подання документів для вступу", - уточнили в пресслужбі УЦОЯО.

У Центрі також додали, що однієї реєстраційної картки достатньо для потрапляння в базу учасників тестування. Абітурієнтів закликали не створити дублі карток та повторно не надсилати документи до регіональних центрів оцінки якості освіти.

Зазначається, що якщо абітурієнти реєструвалися раніше для участі у ЗНО, то вони є потенційними учасниками вступних іспитів до вищих навчальних закладів.

В УЦОЯО повідомляють, що найближчим часом проінформують абітурієнтів, як дізнатися номер та PIN-код для входу на інформаційну сторінку з актуальною інформацією.