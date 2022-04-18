Завтра последний день подачи документов для сдачи тестов на бакалавриат

В Украине завтра, 19 апреля, последний день регистрации на мультипредметное тестирование для желающих поступить на бакалавриат. Участники внешнего независимого оценивания (ВНО) являются потенциальными участниками вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

"19 апреля - последний день формирования регистрационных карт для желающих поступать в бакалавриат", - напомнили в УЦОКО.

В Центре призвали внимательнее отнестись к заполнению регистрационной карты, особенно таких полей, как:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

серия и номер паспорта;

номер мобильного телефона.

"Эти данные важны не только для участия в тестировании, но и для представления документов для поступления", - уточнили в пресс-службе УЦОКО.

В Центре также добавили, что одной регистрационной карты достаточно для попадания в базу участников тестирования. Абитуриентов призвали не создать дубли карточек и повторно не отправлять документы в региональные центры оценки качества образования.

Отмечается, что если абитуриенты регистрировались раньше для участия в ВНО, то они являются потенциальными участниками вступительных экзаменов в высшие образования.

В УЦОКО сообщают, что в ближайшее время проинформируют абитуриентов, как узнать номер и PIN-код для входа на Информационную страницу с актуальной информацией.