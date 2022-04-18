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Завтра останній день подачі документів для складання тестів на бакалаврат

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 13:31
Завтра останній день подачі документів для складання тестів на бакалаврат Фото: в Україні завтра останній день подачі документів для бажаючих вступити на бакалаврат (nmu.org.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні завтра, 19 квітня, останній день реєстрації на мультипредметне тестування для охочих вступити на бакалаврат. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) є потенційними учасниками вступних іспитів до вищих навчальних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"19 квітня - останній день формування реєстраційних карток для охочих вступати до бакалаврату", - нагадали в УЦОЯО.

У центрі закликали уважніше поставитися до заповнення реєстраційної картки, особливо таких полів, як:

  • прізвище, ім'я, по батькові;
  • дата народження;
  • серія та номер паспорта;
  • номер мобільного телефону.

"Ці дані важливі не тільки для участі в тестуванні, а й для подання документів для вступу", - уточнили в пресслужбі УЦОЯО.

У Центрі також додали, що однієї реєстраційної картки достатньо для потрапляння в базу учасників тестування. Абітурієнтів закликали не створити дублі карток та повторно не надсилати документи до регіональних центрів оцінки якості освіти.

Зазначається, що якщо абітурієнти реєструвалися раніше для участі у ЗНО, то вони є потенційними учасниками вступних іспитів до вищих навчальних закладів.

В УЦОЯО повідомляють, що найближчим часом проінформують абітурієнтів, як дізнатися номер та PIN-код для входу на інформаційну сторінку з актуальною інформацією.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки повідомило, що в Україні понад 320 тисяч абітурієнтів зареєструвалися для складання вступного тестування - Національного мультипредметного тесту (НМТ).

РБК-Україна повідомляло, як цього року проходитиме вступна кампанія в умовах війни.

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