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Завтра погода в Україні зіпсується через сніг. Синоптик назвала регіони

Фото: погода в Україні зіпсується через сніг 14 листопада, але не скрізь (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 14 листопада, у частині регіонів України погоду зіпсує мокрий сніг, який налипатиме та ускладнить ситуацію на дорогах. Це стосується й Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Схоже, у Києві завтра буде перший сніг. Сніг очікується мокрий, проте все ж новинка метеорологічна. Тому дорогі водії, не жартуйте з безпекою, це не той привід. У столиці вночі близько 0, вдень +2....+3 градусів", - розповіла вона.

Погода в Україні

В Україні 14 листопада мокрий сніг, подекуди ожеледиця та налипання мокрого снігу ймовірні у північних, центральних та східних областях.

"На заході завтра більше обійдеться просто щільною хмарністю. На півдні - все ж переважно дощ. Температура повітря вночі близко 0, вдень +1....+3 градусів, на півдні +5...+9 градусів", - зазначила синоптик. 

 

Погода у першу декаду листопада 2024

Внаслідок антициклонального характеру погоди упродовж декади було сухо, лише в окремих районах північно-східних та Одеської областей відмічалися незначні опади.

За оперативними даними 3-5 листопада, у південних областях - 8-10 листопада, відбувся перехід середньої добової температури повітря через +5 градусів у бік зниження, почався період "передзим’я". Такі строки закінчення осені виявилися близькими до середніх багаторічних строків.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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