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Завтра погода в Украине испортится из-за снега. Синоптик назвала регионы

Фото: погода в Украине испортится из-за снега 14 ноября, но не везде (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 14 ноября, в части регионов Украины погоду испортит мокрый снег, который будет налипать и осложнит ситуацию на дорогах. Это касается и Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Похоже, в Киеве завтра будет первый снег. Снег ожидается мокрый, однако все же новинка метеорологическая. Поэтому дорогие водители, не шутите с безопасностью, это не тот повод. В столице ночью около 0, днем ​​+2...+3 градусов", - рассказала она.

Погода в Украине

В Украине 14 ноября мокрый снег, иногда гололедица и налипание мокрого снега вероятны в северных, центральных и восточных областях.

"На западе завтра больше обойдется просто плотной облачностью. На юге - все же преимущественно дождь. Температура воздуха ночью около 0, днем ​​+1...+3 градусов, на юге +5...+9 градусов", - отметила синоптик. 

Погода в первую декаду ноября 2024

В результате антициклонального характера погоды в течение декады было сухо, лишь в отдельных районах северо-восточных и Одесской областей отмечались небольшие осадки.

По оперативным данным 3-5 ноября, в южных областях - 8-10 ноября, произошел переход средней суточной температуры воздуха через +5 градусов в сторону снижения, начался период "предзимья". Такие сроки окончания осени оказались близки к средним многолетним срокам.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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