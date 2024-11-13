Завтра погода в Украине испортится из-за снега. Синоптик назвала регионы

"Похоже, в Киеве завтра будет первый снег. Снег ожидается мокрый, однако все же новинка метеорологическая. Поэтому дорогие водители, не шутите с безопасностью, это не тот повод. В столице ночью около 0, днем ​​+2...+3 градусов", - рассказала она.

Погода в Украине

В Украине 14 ноября мокрый снег, иногда гололедица и налипание мокрого снега вероятны в северных, центральных и восточных областях.

"На западе завтра больше обойдется просто плотной облачностью. На юге - все же преимущественно дождь. Температура воздуха ночью около 0, днем ​​+1...+3 градусов, на юге +5...+9 градусов", - отметила синоптик.