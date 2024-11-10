В Україні похолодає. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень

На новому робочому тижні в Україні похолодає. До кінця п'ятиденки додадуться дощі з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Понеділок, 11 листопада

У понеділок, 11 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощів не очікується.

Вночі мороз можливий у західних регіонах та частині центральних областей. На заході вночі температура опуститься до -3 градусів, в інших областях - до -1 градусу.

Вдень продовжуватимуть триматися "плюси". Максимально "спекотно" буде у Криму, до +10 градусів. У західних областях - до +7 градусів. Найхолодніше, до +5 градусів, вдень буде:

у Волинській, Рівненській;

Тернопільській, Хмельницькій;

Житомирській, Чернігівській;

Сумській, Харківській, Кіровоградській областях.

У Києві без дощів, уночі +1...+3 градуси, вдень +4...+6 градусів.

Погода в Україні 11 листопада (meteo.gov.ua)

Вівторок, 12 листопада

У вівторок, 12 листопада, погода буде подібна до понеділка, 11 листопада. Єдина відмінність - наявність дощів на Закарпатті.

Нічні "мінуси" ймовірні на заході, до -3 градусів та у Хмельницькій, Сумській та Харківській областях, до -1 градусу.

Вдень до +10 градусів буде у Криму. +9 градусів вдень ймовірні в інших областях півдня та Запорізької області, до +7 градусів - у Донецькій області. Найхолодніше вдень буде у Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях, до +4.

У Києві без опадів, уночі до +3, вдень до +6 градусів.

Погода в Україні 12 листопада (meteo.gov.ua)

Середа, 13 листопада

У середу, 13 листопада, дощів побільшає. На Івано-Франківщині навіть можливий мокрий сніг з дощем, а лише опади можливі:

на Закарпатті;

у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій;

Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській;

Миколаївській, Одеській областях.

Вночі потеплішає, у більшості регіонів заходу і не лише до -1 градусу. Найхолодніше вночі буде у Чернівецькій області, до -3 градусів.

Найтепліше вдень буде вже традиційно в Криму, ті самі +10 градусів. А найхолодніше вдень буде у Сумській, Харківській, Полтавській областях, максимально до +4 градусів.

Погода в Україні 13 листопада (meteo.gov.ua)

Четвер, 14 листопада

У четвер, 14 листопада, в Україні дощів та снігу побільшає. Вони накриють усю територію України. Зокрема, дощ із мокрим снігом ймовірні:

на заході, крім Закарпаття та Чернівецької області;

на півночі, на сході, крім Донецької області;

у центральних областях, крім Кіровоградської області.

Тільки дощі, окрім вище перерахованих регіонів, ймовірні на півдні, у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Вночі мінусова температура буде на заході, на півночі та на сході країни. Найхолодніше вночі буде на Прикарпатті та на Сумщині, до -2 градусів. Найтепліше вночі буде на Одещині, до +6.

Вдень найтепліше буде у Криму, до +10 градусів. У Києві буде сніг із дощем, вночі 0...+2, удень +3...+5 градусів.

Погода в Україні 14 листопада (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 15 листопада

У п'ятницю, 15 листопада, в Україні засніже скрізь, крім півдня та Запорізької області.

Вночі мороз триматиметься у західних областях, максимально до -3 градусів. Найтепліше вночі буде на півдні, до +5 градусів, найтепліше буде на півдні і вдень.

Найхолодніше вдень буде на заході, на півночі, у Полтавській, Луганській областях, у межах +2...+4 градусів. У Києві також буде сніг із дощем, уночі до +2 градусів, вдень до +5.

Погода в Україні 15 листопада (meteo.gov.ua)