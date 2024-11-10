В Україні похолодає. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень
На новому робочому тижні в Україні похолодає. До кінця п'ятиденки додадуться дощі з мокрим снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Понеділок, 11 листопада
У понеділок, 11 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощів не очікується.
Вночі мороз можливий у західних регіонах та частині центральних областей. На заході вночі температура опуститься до -3 градусів, в інших областях - до -1 градусу.
Вдень продовжуватимуть триматися "плюси". Максимально "спекотно" буде у Криму, до +10 градусів. У західних областях - до +7 градусів. Найхолодніше, до +5 градусів, вдень буде:
- у Волинській, Рівненській;
- Тернопільській, Хмельницькій;
- Житомирській, Чернігівській;
- Сумській, Харківській, Кіровоградській областях.
У Києві без дощів, уночі +1...+3 градуси, вдень +4...+6 градусів.
Погода в Україні 11 листопада (meteo.gov.ua)
Вівторок, 12 листопада
У вівторок, 12 листопада, погода буде подібна до понеділка, 11 листопада. Єдина відмінність - наявність дощів на Закарпатті.
Нічні "мінуси" ймовірні на заході, до -3 градусів та у Хмельницькій, Сумській та Харківській областях, до -1 градусу.
Вдень до +10 градусів буде у Криму. +9 градусів вдень ймовірні в інших областях півдня та Запорізької області, до +7 градусів - у Донецькій області. Найхолодніше вдень буде у Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях, до +4.
У Києві без опадів, уночі до +3, вдень до +6 градусів.
Погода в Україні 12 листопада (meteo.gov.ua)
Середа, 13 листопада
У середу, 13 листопада, дощів побільшає. На Івано-Франківщині навіть можливий мокрий сніг з дощем, а лише опади можливі:
- на Закарпатті;
- у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій;
- Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській;
- Миколаївській, Одеській областях.
Вночі потеплішає, у більшості регіонів заходу і не лише до -1 градусу. Найхолодніше вночі буде у Чернівецькій області, до -3 градусів.
Найтепліше вдень буде вже традиційно в Криму, ті самі +10 градусів. А найхолодніше вдень буде у Сумській, Харківській, Полтавській областях, максимально до +4 градусів.
Погода в Україні 13 листопада (meteo.gov.ua)
Четвер, 14 листопада
У четвер, 14 листопада, в Україні дощів та снігу побільшає. Вони накриють усю територію України. Зокрема, дощ із мокрим снігом ймовірні:
- на заході, крім Закарпаття та Чернівецької області;
- на півночі, на сході, крім Донецької області;
- у центральних областях, крім Кіровоградської області.
Тільки дощі, окрім вище перерахованих регіонів, ймовірні на півдні, у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Вночі мінусова температура буде на заході, на півночі та на сході країни. Найхолодніше вночі буде на Прикарпатті та на Сумщині, до -2 градусів. Найтепліше вночі буде на Одещині, до +6.
Вдень найтепліше буде у Криму, до +10 градусів. У Києві буде сніг із дощем, вночі 0...+2, удень +3...+5 градусів.
Погода в Україні 14 листопада (meteo.gov.ua)
П'ятниця, 15 листопада
У п'ятницю, 15 листопада, в Україні засніже скрізь, крім півдня та Запорізької області.
Вночі мороз триматиметься у західних областях, максимально до -3 градусів. Найтепліше вночі буде на півдні, до +5 градусів, найтепліше буде на півдні і вдень.
Найхолодніше вдень буде на заході, на півночі, у Полтавській, Луганській областях, у межах +2...+4 градусів. У Києві також буде сніг із дощем, уночі до +2 градусів, вдень до +5.
Погода в Україні 15 листопада (meteo.gov.ua)
Феномен "холодна крапля": що це
Наприкінці жовтня погода стала наслідком метеорологічного феномену під назвою "холодна крапля" або gota fría. Це атмосферне явище виникає, коли холодне повітря на висотах входить у зіткнення з теплим і вологим повітрям з Середземного моря.
Контраст температур призводить до інтенсивного підйому теплого повітря, що викликає конденсацію водяної пари й утворення хмар. Через це часто формуються потужні зливи з блискавками і вітрами, здатні викликати локальні катастрофічні повені.
У випадку жовтневих повеней, метеорологи зафіксували різке зниження температур на висотах в умовах високої вологості в прибережних регіонах, що сприяло сильним зливам. У багатьох місцях, таких як Валенсія і Туріс, випало понад 200 мм опадів за кілька годин, що перевищило місячну норму.
Ця велика кількість опадів перевантажила природні дренажні системи, спричинивши раптові паводки, які зруйнували дороги та затопили населені пункти.
Нагадаємо, днями у Києві фіксували погіршення стану повітря. Однак повідомлення, розповсюджене раніше в медіа про нібито транскордонне перенесення пилу в Україну, було некоректним. Що саме відбулося - читайте в матеріалі.
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