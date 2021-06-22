Завтра планируется совещание в СНБО. Рассмотрят угрозу "индийского" штамма СОVID

В среду, 23 июня, может состояться совещание в Совете национальной безопасности и обороны . Один из вопросов повестки дня - угроза появления "индийского" штамма коронавируса в Украине.

Об этом написал глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram.

"Завтра планируется совещание в СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине "индийского" штамма. Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая", - отметил парламентарий.

Нардеп подчеркнул, что есть риск, что впоследствии волна дойдет и до Украины.

"По данным Public Health England, "дельта-штамм" в 1,6 раза более агрессивен, чем уже хорошо нам известные, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза чаще - к реанимации. Для начала вспышки в регионе достаточно небольшого количества инфицированных - вирус настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии", - написал Радуцкий.

Обновлено в 18:16. По информации источника РБК-Украина, осведомленного с ходом подготовки заседания, завтра не ожидается принятия конкретных решений. Оно будет носить ознакомительный характер.