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Завтра планується нарада в РНБО. Розглянуть загрозу "індійського" штаму СОVID

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Україна, Вівторок 22 червня 2021 18:01
Завтра планується нарада в РНБО. Розглянуть загрозу "індійського" штаму СОVID Фото: в середу може відбутися засідання РНБО (facebook.com rnbou)
Автор: Юлія Струк

У середу, 23 червня, може відбутися нарада в Раді національної безпеки та оборони. Одне з питань порядку денного - загроза появи "індійського" штаму коронавірусу в Україні.

Про це написав глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у своєму Telegram.

"Завтра планується нарада в РНБО, на якій одне з питань стосується саме загрози появи в Україні "індійського" штаму. Українці втомились від карантинних обмежень, але ситуація дійсно загрозлива", - зазначив парламентар.

Нардеп підкреслив, що є ризик, що згодом хвиля дійде і до України.

"За даними Public Health England, "дельта-штам" у 1,6 раза агресивніший, ніж вже добре нам відомі, у 2,3 раза частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 раза частіше - до реанімації. Для початку спалаху в регіоні достатньо невеликої кількості інфікованих - вірус настільки агресивний, що навіть одна хвора людина може спровокувати хвилю епідемії", - написав Радуцький.

Оновлено о 18:16. За інформацією джерела РБК-Україна, знайомого з ходом підготовки засідання, завтра не очікується прийняття конкретних рішень. Воно буде носити ознайомлювальний характер.

Нагадаємо, 18 червня в Офісі президента України відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони. На порядку денному, зокрема, було питання введення санкцій проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Як писало РБК-Україна, у прогнозі вчених Національної академії наук України вказано, що у нашій державі можливий спалах коронавірусу "Дельта". Українські вчені назвали причини - це низький рівень вакцинації населення та велика міграція з Російської Федерації.

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РНБО Михайло Радуцький Коронавірус
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