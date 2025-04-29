Завтра последний день. Кто должен подать декларации, чтобы не иметь проблем с налоговой

Завершается срок подачи налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2024 год. За несвоевременную подачу до 30 апреля можно получить штраф.

Кто должен подавать такую декларацию и в какие сроки - в материале РБК-Украина .

Главное:

Кто должен подать налоговую отчетность до 30 апреля?

Какие возможные последствия за несвоевременную подачу декларации?

Кому нужно подать налоговую декларацию до 30 апреля

30 апреля завершается время для подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2024 год. Об этом напоминает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины. Декларацию должны подать те граждане, которые в 2024 году получали:

иностранные доходы;

доходы от продажи доли бизнеса;

доходы от аренды недвижимости;

продажи имущества;

фриланса;

доходы в виде наследства, полученного не от братьев, сестер и родителей, а более дальних родственников;

доходы от подарков стоимостью 2 000 грн (ниже - не подлежат налогообложению).

Также декларацию обязаны подать физические лица-предприниматели (кроме тех, кто находится на едином налоге), самозанятые лица (которые проводят независимую профессиональную деятельность, например, частные врачи, бухгалтеры), иностранцы, имеющие доходы в Украине.

Граждане, имеющие право на налоговую скидку должны подать декларацию до 31 декабря 2025 года. Без заполнения декларации получить налоговую скидку невозможно.

Подать декларацию можно онлайн в любое время через Электронный кабинет плательщика на сайте ГНС, портал "Дія" или через мобильное приложение "Моя налоговая".

Штрафы за несвоевременное или непредставление декларации

В случае несвоевременного представления декларации, налогоплательщика могут оштрафовать. По нормам Налогового кодекса, это влечет за собой:

штраф в размере 170 грн за первое нарушение;

за первое нарушение; повторное нарушение в течение года 340 грн;

В случае непредставления декларации, штраф может достигать 1020 грн и более. В зависимости от обстоятельств может быть начислена пеня.

При подаче декларации, главное - не пропустить сроки, внимательно заполнить все поля, использовать электронную подпись и сохранить подтверждение об успешной подаче (квитанции от ГНС). Если есть вопросы по заполнению, обратитесь к бухгалтеру или воспользуйтесь автоматизированными сервисами отчетности, которые помогут избежать ошибок и сэкономит время, деньги и нервы.