Завтра в Одесі не працюватиме електротранспорт: названо причину
Фото: завтра в Одесі не працюватиме електротранспорт (Getty Images)
Завтра, 9 грудня, протягом дня в Одесі та передмістях на маршрутах не ходитимуть тролейбуси та трамваї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міськради.
Це пов'язано із суттєво обмеженими лімітами на споживання електроенергії, які діють в обласному центрі після останньої масованої ракетної атаки з боку армії РФ.
Нагадаємо, що вранці в Одесі повідомляли про масові аварії в системах через напругу, яка сталася внаслідок повернення електрики до будинків.
Додамо, що сьогодні, 8 грудня,в Одесі та сусідніх населених пунктах анонсували повернення світла до будинків, зокрема, для налагодження роботи опалення.
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