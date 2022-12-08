Завтра в Одесі не працюватиме електротранспорт: названо причину

Завтра, 9 грудня, протягом дня в Одесі та передмістях на маршрутах не ходитимуть тролейбуси та трамваї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міськради.

Це пов'язано із суттєво обмеженими лімітами на споживання електроенергії, які діють в обласному центрі після останньої масованої ракетної атаки з боку армії РФ.

Нагадаємо, що вранці в Одесі повідомляли про масові аварії в системах через напругу, яка сталася внаслідок повернення електрики до будинків.

Додамо, що сьогодні, 8 грудня,в Одесі та сусідніх населених пунктах анонсували повернення світла до будинків, зокрема, для налагодження роботи опалення.

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