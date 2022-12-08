ua ru
Чт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Завтра в Одессе не будет работать электротранспорт: названа причина

Новина українською →
Одесса, Четверг 08 декабря 2022 20:43
Завтра в Одессе не будет работать электротранспорт: названа причина Фото: завтра в Одессе не будет работать электротранспорт (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Завтра, 9 декабря, на протяжение дня в Одессе и пригородах на маршрутах не будут ходить троллейбусы и трамваи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского горсовета.

Это связано с существенно ограниченными лимитами на потребление электроэнергии, которые действуют в областном центре после последней массированной ракетной атаки со стороны армии РФ.

Напомним, что утром в Одессе сообщали о массовых авариях в системах из-за напряжения, которое произошло вследствие возвращения электрики в дома.

Добавим, что сегодня, 8 декабря, в Одессе и соседних населенных пунктах анонсировали возвращение света в дома, в частности, для налаживания работы отопления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ракетный удар
NEWS
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
За месяц в ВСУ на вооружение поступило 7 БПЛА украинского производства, - Резников
DAILY
"Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько "Изгнание" ОПЗЖ и прицел на следующие выборы: чем живет Верховная рада во время войны