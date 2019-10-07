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Синоптики предупредили о сильных заморозках

Новости » Общество    07.10.2019 - 08:56
Синоптики предупредили о сильных заморозках
Иллюстративное фото (pixabay com.jpg)

В северных, западных и центральных областях заморозки в воздухе достигнут -5

Погода в Украине 7 октября ухудшится, ожидаются сильные заморозки, которые достигнут -6. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сегодня ночью и до 9 октября в северных, западных и центральных областях заморозки в воздухе достигнут -5.

В частности, сегодня в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки достигнут -6, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе достигнут -3.

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня. 7 октября во всех областях, кроме Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской, переменная облачность. На юге страны дожди. Температура воздуха во всех областях резко упадет. В Киевской областях днем будет +7+9.

Также синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании до +4 градусов в понедельник, 7 октября. Также, по ее данным, в понедельник во всех регионах, кроме юга, ожидаются ночные заморозки. В западных и северных областях возможен мокрый снег, на юге - периодические дожди.

Ранее в Украинском Гидрометцентре предупредили, что в понедельник, 7 октября, в большинстве областей Украины ожидаются сильные заморозки.

Завтра ночью в Украине ожидаются заморозки Завтра в Украине ожидается похолодание до +4
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