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Завтра в некоторых областях ожидается мокрый снег

Новости » Общество     01.12.2019 - 19:56
Завтра в некоторых областях ожидается мокрый снег
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Утром и днем в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается мокрый снег

Погода в Украине в понедельник, 2 декабря, ухудшится, в частности, в некоторых областях ожидается мокрый снег. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, 2 декабря утром и днем в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах местами гололед, в Карпатском регионе значений мокрый снег.

На остальной территории, а ночью в большинстве областей без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м /с. Температура ночью до -8 градусов, днем от -3 до +2, в южной части местами до +8; в Карпатах ночью до -12, днем до -7.

Напомним, погода в Украине в начале следующей недели принесет снег во все регионы.

Добавим, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в воскресенье, 1 декабря, и в понедельник, 2 декабря, в Украине придет похолодание. Однако, по словам синоптика, уже 4-5 декабря снова потеплеет. Синоптик отметила, что 1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.

"Кто любит качели и другие аттракционы - вы не сами. Атмосфера также такое любит", - написала она.

На следующей неделе Украину засыплет снегом Укргидрометцентр спрогнозировал погоду в декабре
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